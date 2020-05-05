НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Умер замдиректора корпорации «Иркут»

Источник:
Sibnet.ru
111 0
Фото: © пресс-служба Иркутского авиационного завода

Заместитель генерального директора корпорации «Иркут» Игорь Виноградов, участвовавший в сертификации самолетов SSJ-100 и МС-21, умер в понедельник после непродолжительной болезни, сообщила пресс-служба корпорации.

«В понедельник, 4 мая, после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут" по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Львович Виноградов», – сообщила пресс-служба.

Виноградов был профессионалом высочайшего уровня в области авиации, талантливым организатором, отзывчивым и внимательным руководителем, отметили в корпорации. Под его началом выросла команда специалистов, способных решать сложнейшие технические задачи на уровне мировых стандартов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет МС-21 возобновил полеты

Он внес огромный личный вклад в сертификацию самолета SSJ-100 по российским и европейским нормам. А в последние годы принимал активное участие в сертификации самолета МС-21.

Виноградов посвятил всю свою профессиональную жизнь развитию отечественного авиастроения. За достижения в работе он был отмечен государственными наградами СССР и Российской Федерации.

Еще по теме
Илон Маск решил продать все имущество
Умер зампредседателя правительства Крыма
Сбежать из изоляции: куда едут нарушители карантина?
Скончалась автор рецепта конфет «Птичье молоко»
смотреть все
Жизнь #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль анонсировал новое совещание Путина
•
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
•
Цены на нефть впервые за неделю показали уверенный рост
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сразу три десятка заразившихся COVID-19 выявили в Омской области
Сибирь 05.05.2020 14:29
Умер замдиректора корпорации «Иркут»
Сибирь 05.05.2020 14:11
Медик с COVID-19 в Новосибирске пожаловалась на отсутствие помощи
Сибирь 05.05.2020 13:10
Число больных с COVID-19 в Новосибирской области приблизилось к 750
Сибирь 05.05.2020 12:30
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
96015
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25039
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
10335
Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру
9240
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль анонсировал новое совещание Путина
•
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
•
Цены на нефть впервые за неделю показали уверенный рост
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Лёжа.. 😀 Под балалайку и звон стаканов с самогоном.

Иркут 69

Страна Лимония, где вечно пляшут и поют... ☺️

Бревно в глазу

Цитата3дня всей страной гудеть будем. что за страна то?

Бревно в глазу

славик, так же ждать будешь как лекарство от коронавируса, которое по твоим словам должно уже быть в...

Иркут 69

В этой конструкции, которую он себе отстроил, отставок не бывает... Только физический уход либо устранение...