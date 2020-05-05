Умер замдиректора корпорации «Иркут»

Заместитель генерального директора корпорации «Иркут» Игорь Виноградов, участвовавший в сертификации самолетов SSJ-100 и МС-21, умер в понедельник после непродолжительной болезни, сообщила пресс-служба корпорации.

«В понедельник, 4 мая, после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут" по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Львович Виноградов», – сообщила пресс-служба.

Виноградов был профессионалом высочайшего уровня в области авиации, талантливым организатором, отзывчивым и внимательным руководителем, отметили в корпорации. Под его началом выросла команда специалистов, способных решать сложнейшие технические задачи на уровне мировых стандартов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самолет МС-21 возобновил полеты

Он внес огромный личный вклад в сертификацию самолета SSJ-100 по российским и европейским нормам. А в последние годы принимал активное участие в сертификации самолета МС-21.

Виноградов посвятил всю свою профессиональную жизнь развитию отечественного авиастроения. За достижения в работе он был отмечен государственными наградами СССР и Российской Федерации.