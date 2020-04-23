Самолет МС-21 возобновил полеты

Самолеты МС-21-300 возобновили регулярные полеты в рамках программы испытаний. Перерыв, связанный с противодействием распространению COVID-19, завершился, сообщила пресс-служба корпорации Ростех.

Самолет МС-21-300 проходит программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам. Корпорация «Иркут» и участники кооперации стараются минимизировать влияния эпидемиологической обстановки на ход реализации программы.

Организована дистанционная работа ключевых конструкторских подразделений. Действует график выхода на работу служб, которые отвечают за выполнение ключевых задач, в частности, обеспечение программы испытаний.

В программе летных испытаний принимает участие четыре самолета. Для получения российского сертификата и начала поставок самолетов требуется около 650 полетов.

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На текущий момент выполнено более 300 полетов. Применяемое испытательное оборудование позволяет регистрировать в полете до 40 тысяч параметров.



Два самолета МС-21-300 оснащены пассажирскими салонами. Один – в двухклассной компоновке вместимостью 163 кресла. Другой – салоном в сверхплотной компоновке, рассчитанной на 211 мест.

Каждый последующий самолет дорабатывался с учетом результатов испытаний предыдущих машин. Сейчас усилия сосредоточены на доработке и испытаниях программного обеспечения.