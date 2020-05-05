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Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: M&M Production

Музыкальное шоу «Евровидение: Европа зажигает свет» покажут в прямом эфире Первого канала 16 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

«Шоу Europe Shine A Light, лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме», — говорится в сообщении.

Трансляция пройдет в то же время, когда должен был состояться финал музыкального конкурса — 16 мая в 22.00 по московскому времени.

Организаторы шоу обещают зрителям много сюрпризов, например, все участники Евровидения-2020, находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and the Waves, победившей на конкурсе в 1997 году.

Евровидение-2020 пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. От России на конкурс была заявлена группа Little Big, в шоу музыканты тоже заявлены.

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