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Telegram запустит свою операционную систему

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мобильные устройства на базе Android и iOS в скором времени получат операционную систему TON OS от разработчиков Telegram.

Приложение станет доступно в магазинах приложений Google Play и AppStore и будет предназначено для работы блокчейн-платформы TON, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

TON OS представляет собой систему с открытым кодом, она не является альтернативой существующим операционным системам, а будет надстройкой для устройств. В перспективе она будет предназначена для любых пользователей.

Платформа позволит обеспечить безопасность передачи самой различной информации, а не только криптовалют. В рамках TON OS можно будет создавать приложения, которые будут автоматически совместимы с блокчейн.

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Топ комментариев

Ibicaaa

раз по методике подсчета в России 70% среднего класса, которому помогать не будут, значит остаются нищие,...

kpwdaj

Самый незащищенный слой населения это олигархи, вот им нужна срочная помощь.

suportar

Надо было от коньяка с черной икрой и крабами попросить россиян отказаться.

Иркут 69

Общие фразы ни о чём. Все равно как сказануть, что вода и воздух принадлежит всему народу. Конкретики...

cre

Нищих и средний класс уже не спасти. Из достойных осталось только 20000 россиян.