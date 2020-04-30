Telegram запустит свою операционную систему

Мобильные устройства на базе Android и iOS в скором времени получат операционную систему TON OS от разработчиков Telegram.

Приложение станет доступно в магазинах приложений Google Play и AppStore и будет предназначено для работы блокчейн-платформы TON, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

TON OS представляет собой систему с открытым кодом, она не является альтернативой существующим операционным системам, а будет надстройкой для устройств. В перспективе она будет предназначена для любых пользователей.

Платформа позволит обеспечить безопасность передачи самой различной информации, а не только криптовалют. В рамках TON OS можно будет создавать приложения, которые будут автоматически совместимы с блокчейн.