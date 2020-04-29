Путин оценил мировой нефтяной кризис

Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентной ситуацию на мировом рынке нефти, заявление прозвучало в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

Проблемы отрасли носят системный характер, но подобной волатильности не было еще никогда, подчеркнул российский лидер. При этом с кризисом в энергетической сфере на фоне пандемии коронавируса столкнулась в последние месяцы не только Россия, но и другие государства.

Для сглаживания ситуации Путин предложил предпринимать совместные меры. Что касается России, то главной задачей для властей он назвал обеспечение долгосрочной устойчивости всего российского топливно-энергетического комплекса.

Путин также потребовал от правительства не допустить дефицита топлива в стране или ограничения энергоснабжения предприятий и граждан. В начале апреля российская экспортная нефть Urals опускалась ниже 10 долларов за баррель.