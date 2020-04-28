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Путину предложили наделить медиков особым статусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Медиков, работающих с коронавирусными больными, необходимо наделить особым правовым статусом и зачесть время их работы в условиях пандемии, как тройной стаж. Такое предложение озвучил президенту РФ и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Есть предложение предать специальный правовой статус всем категориям медработников, работающих с коронавирусными больными. А также зачесть время работы с коронавирусом для них, как тройной стаж. Один день работы за три дня», — обратился к Владимиру Путину руководитель региона.

Кобзев также сообщил, что за апрель все медики, работающие с коронавирусными пациентами в Иркутской области получат двойную заработную плату, согласно поручениям президента.

По данным оперативного штаба на вторник 28 апреля, в Приангарье зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них четыре человека скончались, 33 — выздоровели.

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