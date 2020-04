Игроки World of Tanks сразятся в битве за Берлин

Компания Wargaming в честь 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны запускает специальное событие «Дорога на Берлин» в игре World of Tanks. Игрокам предстоит сражаться в танковых боях против искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба компании.

«Дорога на Берлин» продлится с 4 по 18 мая. Она представляет собой переработанное продолжение игрового события «Последний рубеж», проходившего летом 2019-го, пользователей ожидают лучшие игровые механики.

Так, вместо защиты последнего рубежа игроки будут участвовать в наступательной операции. Их задачей станут быстрые атакующие маневры, а враг под управлением продвинутого искусственного интеллекта будет делать все возможное, чтобы вернуть потерянные позиции.





Сражения развернутся на четырех картах, специально переработанных для игры в этом режиме, включая новую карту «Берлин», которая позже будет доступна в случайных боях. Также танкистов ждет адаптированная под новый режим карта «Нормандия».

Предстоящему памятному дню также посвящена новая интерактивная игра, запущенная на Sibnet.ru. Викторина «Военный геймер» открылась в рамках проекта «Карта Победы», для успешных ответов на вопросы пригодится знакомство с играми World of Tank, World of Warships и World of Warplanes.