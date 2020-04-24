Школьники увидели порно во время урока

Порнографический ролик увидели школьники Южно-Сахалинск во время дистанционного урока, ведется проверка, сообщило СУ СК РФ по Сахалинской области.

Учитель проводил урок через платформу Zoom, но вместо учебных материалов на экранах компьютеров школьников появились материалы порнографического характера. Следственный комитет начал по факту произошедшего проверку.

Подобные инциденты уже происходили еще в нескольких школах России — в Калуге, Саратове и Москве. В последнем случае известно, что хакер взломал аккаунт ученика одной из московских школ и включил порнографический ролик во время дистанционного урока химии.

Российских школьников перевели на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом с 3 апреля.