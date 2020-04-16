Изменятся правила прохождения альтернативной службы

Новые правила прохождения альтернативной гражданской службы введут в России с 2021 года, призывникам расширят возможности по трудоустройству.



Молодые люди смогут выбирать, проходить альтернативную службу в гражданских учреждениях или в структурах Минобороны. Во втором случае срок прохождения такой службы сократится на три месяца, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Ранее альтернативная служба предполагала работу исключительно в гражданских структурах. Например, призывники смогут получить профессию санитара в Военном духовно-просветительском центре при главном храме Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот».

Сейчас в рамках альтернативной службы призывники могут выбрать профессию столяра, водителя, почтальона, лифтера, тракториста, маляра, санитара, сторожа, пекаря, оленевода, садовника, пожарного, сварщика.

Призывная комиссия отправляет такого молодого человека на промышленное или сельскохозяйственное предприятие, где требуются работники. Срок альтернативной службы сейчас составляет 21 месяц.