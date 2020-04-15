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Норки и хорьки оказались подвержены заражению коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © katya-guseva0 / Pixabay License

Хорьки и норки подвержены заражению COVID-19, как показали эксперименты, проведенные учеными в Британии, сообщил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

«Есть подтверждение, что им (COVID-19) могут заболеть обезьяны, и часть куницеобразных: хорьки, норки. Был проведен эксперимент, у них началась болезнь и они начали передавать ее друг другу», — сообщил Шило.

Еще одна разновидность коронавируса способна поражать диких кошек, но этот не COVID-19, отметил директор зоопарка. По его словам, сейчас зарегистрирован только один случай заболеваемости коронавирусом — у тигра в нью-йоркском зоопарке.

«Но официальных подтверждений нет, что COVID-19 распространяется на кошачьих. Более жесткие меры безопасности приняты у нас только в павильонах с обезьянами и куницеобразными», — сказал Шило.

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Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 11 тысяч особей 770 видов. 

Более 350 видов, содержащихся здесь, занесены в Международную красную книгу, а около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги. Из-за распространения коронавируса зоопарк был закрыт 28 марта.

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