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Новосибирскому зоопарку дадут денег из бюджета в самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания в понедельник поручил поддержать Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило финансово, выделив на содержание животных средства из регионального резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Зоопарк направил соответствующий расчет, в целом просьба поддержать. Посмотрите обоснованность цифр: сумма, которая выделяется из резервного фонда на зверей не должна быть больше, чем сумма, которую мы выделяем на людей», — сказал лава региона.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 гектаров, в нём содержится около 11 тысяч особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей 28 марта.

Тема: Распространение коронавируса
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