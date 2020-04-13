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Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГЛК «Манжерок»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин полностью закрыл регион для туристов. Ранее рекомендованное закрытие турбаз стало обязательным для всех, сообщает правительство региона.

«Сегодня я подписал документ о внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай. Если ранее приостановка бронирования, приема и размещения граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха до 1 июня 2020 года носила рекомендательный характер, теперь она является обязательной»,– сказал Хорохордин на совещании в правительстве.

Он поручил министру природных ресурсов, экологии и туризма Екатерине Поваровой и главам района сообщить об изменениях представителям турбизнеса и провести дополнительные проверки.

Губернатор добавил, что закрывать границы субъекта не имеет права, однако контроль за въезжающими будет максимально ужесточен. 

Обязательным стало и временное закрытие точек общепита, непродовольственных магазинов, торговых центров, клубов и других учреждений. На прошлой неделе части организаций, включая салоны красоты и ремонтные мастерские, разрешили работать, но открыться поспешили и те, кто в список не попал. Теперь всех нарушителей будут штрафовать.

Кроме того, в регион, оставшийся одним из двух субъектов России без коронавируса, планируют прекратить все внешние авиарейсы. Ранее было приостановлено авиасообщение с Москвой, теперь с перевозчиками ведутся переговоры, чтобы на время прекратить полеты в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург.

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Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
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