Астрофизики опровергли основной закон Вселенной

Вселенная расширяется неравномерно во всех направлениях, показали данные космических телескопов Chandra и XMM-Newton. Ранее считалось, что после Большого взрыва космос постоянно расширяется во всех направлениях.

Астрономы наблюдали за галактическими кластерами — это огромные скопления галактик, которые удерживаются вместе гравитацией. Это самые большие структуры Вселенной, доступные для наблюдений.

Ученые обнаружили, что рентгеновские данные, полученные при наблюдении сотен галактических кластеров, существенно различаются в зависимости от способа наблюдения, пишет Astronomy and Astrophysics.

Считалось, что на больших расстояниях Вселенная в целом изотропна, то есть одинакова во всех направлениях. Однако наблюдения показали, что скорость расширения Вселенной отличается. Это противоречит фундаментальному закону космологии.

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Исследователи связали температуру горячего газа с количеством рентгеновских лучей, которые он производит — так называемой рентгеновской светимостью кластера. Собранные данные показали, что в разных направлениях по отношению к нам Вселенная расширяется по-разному.

Одно из объяснений такого феномена — Вселенная неодинакова в разных направлениях в силу того, что неоднородна темная энергия. Именно ее считают ответственной за расширение Вселенной. Однако доказать это пока затруднительно.

Впрочем, уже сейчас результаты могут серьезно повлиять на современную астрофизику. Ведь многие исследования строятся на предположении, что Вселенная изотропна и расширяется одновременно во всех направлениях.