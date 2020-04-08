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Опубликовано уникальное фото черной дыры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Event Horizon Telescope

Астрономы получили наиболее близкий и подробный снимок выбросов сверхмассивной черной дыры, которая извергает мощнейшую релятивистскую струю. Фотография опубликована на сайте Event Horizon Telescope.

Подобное явление фиксируется, если материя падает в черную дыру. Часть вещества при этом ускоряется почти до скорости света. К удивлению исследователей, релятивистская струя оказалась изогнутой, тогда как ранее считалось, что она должна быть прямой.

Ученые также зафиксировали вращение аккреционного диска и измельчение любого материала, который оказывался в черной дыре. Попавшая на снимок черная дыра расположена в центральной области квазара 3C 279 на расстоянии пяти миллиардов световых лет от Земли.

Получившая фото команда астрономов ранее смогла впервые в истории запечатлеть гигантскую черную дыру в галактике M87. Ранее такие звездные объекты носили характер гипотетических, так как наука не могла их зафиксировать.

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Топ комментариев

Alhazred

Хреновая медицина все-таки в Штатах. У нас тоже не фонтан конечно, но наследие СССР (особенно по борьбе...

mantihid

тут скорее решает наша любимая вакцинация в детстве от всякой дряни, особенно от туберкулеза

slavaynin

с эффектом гидности и перемоги)

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

Alhazred

Ну так я и упомянул наследие СССР.