Опубликовано уникальное фото черной дыры

Астрономы получили наиболее близкий и подробный снимок выбросов сверхмассивной черной дыры, которая извергает мощнейшую релятивистскую струю. Фотография опубликована на сайте Event Horizon Telescope.

Подобное явление фиксируется, если материя падает в черную дыру. Часть вещества при этом ускоряется почти до скорости света. К удивлению исследователей, релятивистская струя оказалась изогнутой, тогда как ранее считалось, что она должна быть прямой.

Ученые также зафиксировали вращение аккреционного диска и измельчение любого материала, который оказывался в черной дыре. Попавшая на снимок черная дыра расположена в центральной области квазара 3C 279 на расстоянии пяти миллиардов световых лет от Земли.

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Получившая фото команда астрономов ранее смогла впервые в истории запечатлеть гигантскую черную дыру в галактике M87. Ранее такие звездные объекты носили характер гипотетических, так как наука не могла их зафиксировать.