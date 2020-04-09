Мишустин поддержал регулирование цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею «Единой России» о разработке механизма по ограничению роста цен на продукты. Глава правительства провел встречу с депутатами парламента в формате видеоконференции.

Проблему остановки роста цен на продовольственные товары на встрече поднял глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Ожидается, что парламент начнет прорабатывать идею в ближайшее время.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал рост цен в несколько раз на ряд продуктов в условиях пандемии COVID-19 «беспределом». «Торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи», — отметил он.

Крупнейшие поставщики продуктов питания ранее предупредили о росте цен на 5–20%. По данным Росстата, рост цен на продукты существенно ускорился в марте. Согласно опросам, 39% россиян отмечают, что их повседневные расходы увеличились из-за роста цен.