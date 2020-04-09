«Бессмертный полк» пройдет в дистанционном формате

«Бессмертный полк» в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией пройдет в дистанционном формате. Сейчас обсуждаются различные варианты проведения шествия 9 мая 2020 года, позволяющие людям дистанционно рассказать о подвиге своих предков, чтобы лица героев увидела вся страна, сообщается на сайте общественного движения.

«Мы понимаем всю важность празднования Дня Победы, особенно в год ее 75-летия. Вместе с тем, мы осознаем необходимость действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан», — говорится в сообщении.

В разных регионах России решения о возможности проведения шествия будут приниматься в индивидуальном порядке в зависимости от сложившейся там эпидемиологической ситуации. «Мы надеемся, что болезнь отступит и даст нашим гражданам возможность достойно отпраздновать 75-летие Великой Победы!», — отмечается в сообщении.

В движении подчеркнули, что в СМИ появилось много высказываний об отмене, переносе или проведения шествия «Бессмертного полка» в другом формате.

«Обращаем внимание, что это частное мнение этих людей, а Движение «Бессмертный полк России» будет действовать в соответствии с принятыми руководителями органов государственной власти решениями, исходя из эпидемиологической ситуации в стране», — сказано в сообщении.