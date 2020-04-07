Коронавирус нашли у троих сотрудников омского НПЗ

Тестирование работников омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) показало, что предварительно коронавирусом заражены трое сотрудников, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

«Приняты необходимые меры по изоляции сотрудников и недопущению распространения вируса. Контроль их состояния осуществляют специалисты городской поликлиники и поликлиники ОНПЗ», — говорится в сообщении.

Всего на заводе были протестированы тысяча сотрудников. У выявленных работников отсутствуют внешние симптомы заболевания. Омский НПЗ продолжает работать в штатном режим и осуществляет выпуск продукции.

Омский нефтеперерабатывающий завод — системообразующее предприятие непрерывного цикла, которое производит товары первой необходимости. От работы завода в значительной степени зависят промышленные предприятия, социальная сфера, жители регионов Сибири и Урала.