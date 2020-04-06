Новосибирские МФЦ заработают в прежнем режиме

Многофункциональные центры в Новосибирской области будут работать в обычном режиме со вторника. Единственное отличие — записаться нужно заранее по телефону или онлайн, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Приходить в МФЦ необходимо за 10 минут до начала приема. В назначенное время система электронной очереди автоматически пригласит заявителя в окно приема. Новый режим работы необходим для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на прием можно:

в разделе «Предварительная запись» на сайте;





в мобильном приложении МФЦ Новосибирской области (его можно скачать на телефон или планшет в Google Play или App Store);





по телефону Единой справочной службы: 052 (для жителей Новосибирска), +7 383 217-70-52 (для жителей других муниципальных образований).

Правительство Новосибирской области напомнило, что большинство услуг можно получить в электронном виде, через портал госуслуг, электронные сервисы Росреестра и личный кабинет налогоплательщика.