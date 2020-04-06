Власти Забайкалья заплатят за сообщения о поджигателях леса

Минприроды Забайкалья объявило о вознаграждениях за сообщения о поджигателях леса или за содействие в их поимке, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Гражданину, сообщившему в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории Забайкальского края, выплачивается денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей», — рассказал и.о. министра природных ресурсов Заур Аппоев.

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Человеку, который содействовал задержанию лиц, виновных в возникновении природных пожаров выплачивается денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за каждого задержанного. Обратиться в правоохранительные органы можно по телефону 02 со стационарного, 102 с сотового телефона.

Для получения вознаграждения необходимо передать зафиксированные материалы в правоохранительные органы для подтверждения, затем обратиться в Минприроды края с заявлением на получение.