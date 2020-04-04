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Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области
Часть сибирских губернаторов в пятницу озвучили решения по карантинным мерам, которые будут действовать до 30 апреля. Главы регионов попытались учесть эпидемиологические риски и не «перекрыть кислород» важным для территорий отраслям экономики.

В четверг, 2 апреля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о продлении режима ограничений нерабочих дней до 30 апреля. Такие меры, по его словам, необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране, пик эпидемии которого в мире еще не пройден. При этом, поскольку на разных территориях эпидемиологическая ситуация отличается, принимать решения по карантинным мерам Путин предоставил возможность главам регионов.

Новосибирская область. Болеют COVID-19: 10 человек. Губернатор Андрей Травников

С 6 апреля будут работать строительные организации и промышленные предприятия при условии, что работодатели обеспечат работников средствами индивидуальной защиты. Также продолжат работу организации по оказанию медицинских услуг, по жизнеобеспечению населения, продуктовые магазины, госучреждения.

Без изменений до 30 апреля останется ситуация для предпринимателей сферы развлечений и услуг. Также новосибирцев просят выдержать режим самоизоляции, и выходить из дома только по жизненно важным причинам.

Забайкальский край. Болеют COVID-19: нет. Губернатор Александр Осипов

Ограничительные меры в Забайкальском крае могут быть ослаблены, если в течение следующих десяти дней в регионе не проявится коронавирус. «Предстоящие 7-10 дней станут ключевыми. Если у нас не проявится коронавирусная инфекция, то мы будем кардинально ослаблять установленный режим», — сказал руководитель региона.

Заболевших в Забайкалье в настоящий момент нет. Но учреждения здравоохранения готовятся к появлению таких больных. На данном этапе в на домашнем карантине находятся все граждане, недавно вернувшиеся из-за границы.

Бурятия. Болеют COVID-19: 31 человек. Глава Алексей Цыденов

Правительство региона в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией решило сохранить режим самоизоляции до 30 апреля.

«Как у нас будет развиваться ситуация, зависит от нас. Если у нас будет улучшение ситуации, мы сможем раньше установленного срока снять ограничения, но только при условии, что ситуация будет стабильно улучшаться», — прокомментировал решение Цыденов. 

Омская область. Болеют COVID-19: девять человек. Губернатор Александр Бурков

До 12 апреля включительно в регионе действуют максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома.

«Не рассуждать, а жёстко действовать, контролировать передвижения, нарушителей режима домашнего карантина — безжалостно штрафовать», — сказал Бурков о действующем режиме.

Томская область. Болеют COVID-19: три человека. Губернатор Сергей Жвачкин

Режим полной самоизоляции, ранее введённый в Томской области, сохранится до 15 апреля. «Мы его не облегчаем, но и гайки не закручиваем», — сказал Жвачкин.

До 15 апреля действуют все ограничения, введённые ранее: покидать дома можно для выхода в ближайший магазин за продуктами, в аптеку или медучреждение, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, для перемещения на работу, если организация продолжает деятельность.

Хакасия. Болеют COVID-19: три человека. Губернатор Валентин Коновалов

Режим всеобщей самоизоляции продлили на неделю, по 12 апреля. Не исключено продление режима, исходя из того, как будет складываться эпидситуация дальше. Также усилится контроль за населением, находящимся на самоизоляции.

Ведется корректировка списка организаций и учреждений, которым будет разрешено либо запрещено работать после 5 апреля. Обновленная информация по изменениям в действующее Постановление будет размещена на портале органов власти в воскресенье вечером, а также на личных страницах главы республики в соцсетях.

Республика Алтай. Болеют COVID-19: нет. Губернатор Олег Хорохордин

Режим самоизоляции в регионе продлили до 30 апреля. В этот период гражданам следует ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью.

Также до 30 апреля приостанавливается предоставление государственных услуг в помещениях органов госвласти региона и подведомственных им государственных учреждений, включая многофункциональные центры. Аналогичное решение касается предоставления муниципальных услуг.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...