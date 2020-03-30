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Регионы померялись зарплатами в малых городах и селах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов, лидером в Сибири стала Иркутская область, сообщает РИА Рейтинг.

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областей. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений, по данным РИА Рейтинга.

На 11 месте рейтинга оказалась Иркутская область. Это самая высокая строчка среди сибирских регионов. Средняя зарплата в малых городах региона — 43,8 тысяч рублей. На 16, 17 и 18 месте рейтинга эксперты поместили Кемеровскую, Томскую области, а также Забайкальский край.

Хуже всего среди сибирских регионов ситуация оказалась в Республике Алтай, где средняя зарплата составляет 26,6 тысячи рублей. Замыкает рейтинг с самыми низкими зарплатами Чеченская Республика.

 

 

 

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Топ комментариев

fermer22

Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.

corrector

А нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?

Иркут 69

Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍