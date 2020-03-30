Регионы померялись зарплатами в малых городах и селах

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов, лидером в Сибири стала Иркутская область, сообщает РИА Рейтинг.

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областей. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений, по данным РИА Рейтинга.

На 11 месте рейтинга оказалась Иркутская область. Это самая высокая строчка среди сибирских регионов. Средняя зарплата в малых городах региона — 43,8 тысяч рублей. На 16, 17 и 18 месте рейтинга эксперты поместили Кемеровскую, Томскую области, а также Забайкальский край.

Хуже всего среди сибирских регионов ситуация оказалась в Республике Алтай, где средняя зарплата составляет 26,6 тысячи рублей. Замыкает рейтинг с самыми низкими зарплатами Чеченская Республика.