Россиянин впервые умер от коронавируса за пределами Москвы

Пациент с коронавирусом умер в Оренбурге, сообщила глава областного минздрава Татьяна Савинова.

57-летний житель Бузулука заразился в Европе, откуда вернулся через Самару. После того, как у него обнаружили вирус, шесть членов его семьи были госпитализированы. Накануне состояние мужчины ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ.

Когда россиянин вернулся из Европы, он не стал самоизолироваться, а к врачу обратился только при появлении симптомов. Мужчину положили в стационар, однако в итоге у него развилась вирусная пневмония.

Уточняется, что инфекцию также обнаружили у мальчика, который общался с зараженным. Еще двое инфицированных находятся в состоянии средней тяжести.