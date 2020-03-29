Сериал «Паромщица» с Тархановой в главной роли стартует на «России 1»

Сериал «Паромщица» рассказывает о тяжелой судьбе девушки Нади — она окажется осужденной за убийство, ее предаст муж и будут презирать друзья, но справедливость все равно восторжествует.

«Россия 1», режиссер Максим Демченко, 16 серий, премьера 30 марта в 21.00

В центре сюжета мелодрамы и детектива «Паромщица» – семья Титовых, Надя (Глафира Тарханова), ее муж Лёва (Александр Ратников) и их четырёхлетний сын Костя. Титовы возвращаются в родной город Излучинск после учёбы в Москве. Надя идёт работать главным биологом в заповедник к отцу Роману Зимину (Вадим Андреев), а Лев устраивается в мэрию города.

Но размеренная жизнь длится недолго. Выясняется, что у отца девушки конфликт с жителями города. Зимин ограничил доступ в заповедную зону, это не нравится паромщику Харитонычу (Александр Пашутин) и местные ненавидят не только Зимина, но и его дочь. По странному стечению обстоятельств паромщика убивают, а в его смерти обвиняют Надежду.

После знакомства с героями и завязки конфликта зрители погрузятся в настоящую драму и детектив. Сначала героине придется пережить череду потерь: смерть отца, суд и обвинительный приговор, предательство мужа. Затем Надя будет пытаться восстановить свою репутацию, чтобы вернуть любимого сына и наладить жизнь. А для начала ей придется устроиться на работу, свободная вакансия будет одна — паромщица на то самое судно, где произошло убийство.

Зачем смотреть

«Никто из нас не знает, к чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова. Такие фундаментальные вещи для каждой женщины близки. Да, ради этого на многое можно пойти», — сказала актриса Глафира Тарханова о «Паромщице».

В сериале «Паромщица» звездный актерский состав, это и Тарханова, которая попробовала себя в разных жанрах, но именно образ драматической героини за ней закрепился больше всего. Тут и Александр Ратников, которого мало кто может превзойти по обаянию, хотя он и исполнил роль отрицательного персонажа.

Также в фильме снялись Вадим Андреев, Андрей Фролов, Ирина Чериченко, Андрей Барило, Владимир Стержаков, Александр Пашутин, Елена Дудина, Марина Митрофанова, все они уже наверняка известны поклонникам отечественных сериалов.