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«Союзмультфильм» выпустил новый мультсериал «Пиратская школа»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Премьера нового мультфильма «Пиратская школа» уже состоялась на YouTube-канале «Союзмультфильма», сообщила пресс-служба киностудии.

«Главные герои сериала — друзья Киль, Фитиль и Бобо, которые живут на Пиратском острове и учатся в Пиратской школе. Вместе ребята познают окружающий мир и переживают разнообразные приключения. В центре внимания – взаимоотношения главных героев с учителями, учениками, родителями», — говорится в сообщении.

Режиссером проекта стал один из создателей «Смешариков», «Атомного леса» и «Приключений Пети и Волка» Алексей Лебедев. Мультфильм снят для детей 8-12 лет. По словам Лебедева, весь драйв сериала строится на столкновении мира детей и мира взрослых. Пираты представляют в сериале взрослое общество со всеми его недостатками. И в этих столкновениях часто выясняется, что взрослые — это те же дети, только незаметно состарившиеся.

 Каждая серия представляет собой небольшую, наполненную юмором своего рода философскую притчу. Так, в первом эпизоде под названием «Скрытый талант» выясняется, что у каждого могут быть настолько тайные стороны жизни, что они хранятся в секрете даже от самого себя.

Мультфильм выполнен в технике 2D, хронометраж каждой серии составляет около 10 минут.  Всего планируется выпустить 11 серий проекта.

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