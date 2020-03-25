Суд запретил Telegram выпуск собственной криптовалюты

Суд штата Нью-Йорк запретил Telegram выпуск криптовалюты Gram, признав ее ценной бумагой. Тем самым судья удовлетворил требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В постановлении указывается, что распространение Gram является нарушением законов США о ценных бумагах, так как фактически компания Павла Дурова продала незарегистрированные ценные бумаги, когда привлекла 1,7 миллиарда долларов в 2018 году.

«Суд считает уместным временный запрет на передачу токенов Gram первичным покупателям, что позволит предотвратить завершение этой незаконной операции», — говорится в материалах дела.

Telegram может обжаловать решение суда, однако шансы на пересмотр минимальны. Эксперты отмечают, что теперь Дуров должен вернуть инвесторам деньги, однако частично они уже потрачены на поддержание работы мессенджера, поэтому с этим могут возникнуть проблемы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в начале октября 2019 года потребовала запретить выпуск Gram и добилась приостановки ICO, в рамках которого было собрано 1,7 миллиарда долларов. Инвесторы согласились перенести запуск блокчейн-проекта на 30 апреля.