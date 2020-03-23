Ростех опубликовал фото вертолета-рекордсмена на Байкале

Фотографии вертолета Ми-171А2, установившего рекорд скорости на Байкале, опубликовали в Сети. Это новейшая винтокрылая машина способна выполнять множество задач в любое время при экстремальных температурах, написали на станице корпорации Ростех в Instagram.

«Это не просто красивые фото вертолета Ми-171А2. Это исторический момент, когда новейшая винтокрылая машина из семейства Ми-8/17 развила рекордную скорость 268 километров в час на минимально допустимой высоте — 20 метров», — прокомментировали в сообщении.

Рекорд скорости вертолет установил на фестивале «Байкальская миля», прошедшем в феврале. По словам представителей Ростеха, Ми-171А2 способен выполнять множество задач в любое время суток, при температурах от -50 до +50 градусов, в разных климатических условиях.

Вертолет в экстремальных условиях может вести поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.



