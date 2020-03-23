Ростех опубликовал фото вертолета-рекордсмена на Байкале

Фотографии вертолета Ми-171А2, установившего рекорд скорости на Байкале, опубликовали в Сети. Это новейшая винтокрылая машина способна выполнять множество задач в любое время при экстремальных температурах, написали на станице корпорации Ростех в Instagram.
«Это не просто красивые фото вертолета Ми-171А2. Это исторический момент, когда новейшая винтокрылая машина из семейства Ми-8/17 развила рекордную скорость 268 километров в час на минимально допустимой высоте — 20 метров», — прокомментировали в сообщении.
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Рекорд над Байкалом Это не просто красивые фото вертолета Ми-171А2. Это исторический момент, когда новейшая винтокрылая машина из семейства Ми-8/17 развила рекордную скорость 268 км/ч на минимально допустимой высоте — 20 метров. Рекорд скорости на короткой дистанции был установлен на недавно прошедшем фестивале «Байкальская миля». Также на фестивале вертолет принял участие в символических гоночных заездах с мотоциклами и автомобилями. Кстати, Ми-171А2 способен выполнять множество задач в любое время суток, при температурах от -50 до +50 °С, в разных климатических условиях. Например, вести поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров. Более мощные двигатели ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления позволили увеличить показатели крейсерской и максимальной скорости вертолета на 10%, а грузоподъемность — на 25%. Ми-171А2 производится холдингом «Вертолеты России». Фото: @helicopters_russia и пресс-служба «Байкальской мили» #ростех #rostec #вертолетыроссии #ми171а2
Рекорд скорости вертолет установил на фестивале «Байкальская миля», прошедшем в феврале. По словам представителей Ростеха, Ми-171А2 способен выполнять множество задач в любое время суток, при температурах от -50 до +50 градусов, в разных климатических условиях.
Вертолет в экстремальных условиях может вести поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.