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Определен средний инкубационный период коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Симптомы заболевания у более чем 97% инфицированных проявляются в течение 11,5 дня после заражения, что подтверждает необходимость 14-дневного карантина.

Исследование коронавируса нового типа определило средний инкубационный период заболевания, вызванного вирусом, в 5,1 дня, сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на данные, полученные исследователями из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.

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«Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня», — говорится в сообщении ведомства.

У более чем 97% инфицированных симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дня после заражения, что подтверждает необходимость 14-дневного карантинного периода для лиц с подозрением на коронавирус. При этом только у 101 человека из 10 тысячи симптомы проявятся после выхода из карантина.

Эта оценка аналогична полученным в результате более ранних исследований, которые были основаны на меньшем количестве случаев инфицирования.

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