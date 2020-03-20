Ростелеком провел бесплатный Wi-Fi в 50 сел Алтая

Ростелеком обеспечил более 50 малых отдаленных сел Республики Алтай бесплатным Wi-Fi, сообщило правительство региона.

В регионе построены волоконно-оптические линии связи и введены в эксплуатацию точки беспроводного доступа к сети Интернет в 52 населенных пунктах, где живет от 250 до 500 человек. Финальным этапом проекта станет запуск услуги в еще одном – самом отдаленном и труднодоступном селе Улаганского района – Язуле.

По условиям программы по устранению цифрового неравенства оператор предоставляет жителям сел беспроводной интернет со скорость до 10 Мбит/с, ее достаточно, чтобы оплачивать услуги онлайн, получать информацию на портале Госуслуг, пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету также было подключено 70 социально значимых объектов – это школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные посты в Кош-Агачском, Майминском, Онгудайском, Усть-Канском районах. В 2020 году к интернету планируется подключить еще 87 социально значимых объектов региона.