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Найдена планета с железными дождями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы из Швейцарии обнаружили планету, на которой идет железный дождь. Аномалия стала возможна из-за гигантской разницы температур на противоположных сторонах небесного тела.

Планета WASP-76b удалена от Земли на 640 световых лет и находится в созвездии Рыб, пишет Nature. Она расположена вблизи материнской звезды, поэтому температура на дневной стороне планеты достигает 2400 градусов Цельсия.

Этого достаточно для испарения металлов с поверхности. Железный пар переносится на противоположную сторону WASP-76b, которая существенно холоднее, в результате резкого понижения температуры происходит конденсация паров, металл выпадает в виде дождя.

Небесное тело постоянно обращено одной стороной к материнской звезде, поэтому разница температур поддерживается постоянно, на планете из-за этого бушуют ураганы, достигающие скорости 18 тысяч километров в час.

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