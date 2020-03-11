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Озвучен приговор Харви Вайнштейну

Источник:
The New York Times
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Фото: David Shankbone / CC BY 3.0

Суд приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии.

Присяжные ранее признали продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения — в изнасиловании и сексуальном домогательстве. При этом они оправдали его по трем другим пунктам, среди которых также было изнасилование с отягчающими обстоятельствами.

Адвокаты Харви Вайнштейна утверждали, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию. Всего в сексуальных домогательствах и насилии продюсера обвинили более 100 женщин.

Громкое дело Вайнштейна стало ключевым в истории движения против домогательств #MeToo, которое стало набирать популярность после того, как несколько женщин заявили о сексуальном насилии бывшего киномагната.

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