Озвучен приговор Харви Вайнштейну

Суд приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии.

Присяжные ранее признали продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения — в изнасиловании и сексуальном домогательстве. При этом они оправдали его по трем другим пунктам, среди которых также было изнасилование с отягчающими обстоятельствами.

Адвокаты Харви Вайнштейна утверждали, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию. Всего в сексуальных домогательствах и насилии продюсера обвинили более 100 женщин.

Громкое дело Вайнштейна стало ключевым в истории движения против домогательств #MeToo, которое стало набирать популярность после того, как несколько женщин заявили о сексуальном насилии бывшего киномагната.