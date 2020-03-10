Путин напомнил о Великой Отечественной и пригрозил повторить

Президент России Владимир Путин комментируя итоги Великой Отечественной войны, на вопрос о потенциальной мировой войне ответил фразой «мы повторим».

«Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал Путин в интервью ТАСС.

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Российский лидер также процитировал слова из кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Десятая часть интервью с главой государства была посвящена Великой Отечественной, Иосифу Сталину и фюреру Германии Адольфу Гитлеру.

В одной из ранее опубликованных частей интервью Путин говорил о нежелании воевать с другими странами. Россия создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней, подчеркнул Путин.