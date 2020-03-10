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Путин напомнил о Великой Отечественной и пригрозил повторить

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин комментируя итоги Великой Отечественной войны, на вопрос о потенциальной мировой войне ответил фразой «мы повторим».

«Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал Путин в интервью ТАСС.

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Российский лидер также процитировал слова из кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Десятая часть интервью с главой государства была посвящена Великой Отечественной, Иосифу Сталину и фюреру Германии Адольфу Гитлеру.

В одной из ранее опубликованных частей интервью Путин говорил о нежелании воевать с другими странами. Россия создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней, подчеркнул Путин.

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Топ комментариев

Walet 99

И главное не принимают поправку о недвижимости за рубежом, - лапшу народу вешают.........

great_america

Официальная инфляция в России сильно отличается от реальной. Поэтому формально проиндексируют а реально...

jeryakob

теперь и здесь солнцеликий всю малину обделал

jeryakob

если бы он просто кофе приносил, вреда было бы меньше

Иркут 69

Ясно. У него одно занятие, айфончик в углу теребить и не мешаться под ногами.