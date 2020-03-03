Внедрение бесплатного социального интернета отложили

Минкомсвязи не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам.

Проект ранее раскритиковали Минфин и антимонопольная служба. Так, специалисты министерства финансов предупредили, что из-за нововведения увеличится нагрузка на бюджет и снизятся налоговые поступления от операторов, у которых сократятся доходы от оказания услуг.

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Антимонопольная служба полагает, что нельзя лишать операторов права приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты. Кроме этого, в постановлении не следует прописывать предложение возместить операторам расходы на бесплатный доступ к ресурсам из списка.

Более того, сам список таких сайтов пока еще не подготовлен, Минкомсвязи планирует утвердить перечень бесплатных ресурсов только к апрелю. Проект постановления о возмещении затрат операторов будет готов к 1 июля.

Эксперты предполагают, что в результате бесплатный доступ россиян к социально значимым ресурсам в Сети появится только с осени 2020 года. При этом операторы уже подсчитали предполагаемые убытки — они составят порядка 150 миллиардов рублей.