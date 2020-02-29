Оборудование для изоляции Рунета установят в России

Специальная служба Роскомнадзора приступила к установке оборудования для изоляции Рунета, соответствующая норма правительства вступила в силу на этой неделе.

Подписанный ранее президентом России Владимиром Путиным закон создает независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования национального сегмента интернета при отключении его от мировой Сети.

Документ определяет правила маршрутизации трафика, а также минимизирует передачу данных за рубеж. Для этого в законе прописаны трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцев обязывают обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Согласно закону, на сетях также устанавливаются технические средства, определяющие источник передаваемого трафика. Эти устройства должны обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией путем запрета пропуска проходящего трафика.

Кроме этого, с 1 января 2021 года начнут действовать положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, сейчас специалисты разрабатывают требования к данным системам.