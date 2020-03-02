Ставший инвалидом летчик из Бурятии 38 лет добивался правды

Бывший летчик из Бурятии Борис Суворов на протяжении 38 лет добивался от бывших работодателей компенсации за потерянное здоровье, но вместо помощи и участия получил клеймо дебошира и склочника, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов в авторской программе.

«Десятилетиями летчик Борис Сергеевич Суворов пытается защитить свое доброе имя. А вокруг, как он говорит, кумовство и клановость. Мне было два года, когда с ним случилась беда, сейчас мне почти сорок, и все это время, оказывается, в Бурятии есть такой никем не замечаемый человек, который бьется за свои честь и достоинство», — сообщил Шаргунов в программе «Двенадцать» на телеканале «Россия 24».

Трагедия произошла в 1982 году, добавил депутат. Перед полетом Суворов просидел в «дежурке» без сна двое суток, вылет откладывали. Он просил разрешения вылететь утром, чтобы экипаж отдохнул. Не разрешили. Во время полета, за штурвалом, на высоте 6,6 тысячи метров у Суворова из-за кислородного голодания произошло кровоизлияние в мозг.

«А дальше ему, ставшему инвалидом, отказали в необходимом лечении и всем остальном, что положено. Человек тяжело болел. В Москву, в Ленинград, в Хабаровск жена возила его за свой счет. Авиапредприятие не помогло материально: ни одной таблетки, ни одного укола, ни одной путевки в какой-либо санаторий. Вычеркнули, вытолкнули как более ненужного», — рассказал парламентарий.

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Летчик решил добиваться справедливости и записался на прием к первому секретарю обкома Бурятия. Тогда Суворову задним числом сочинили характеристику: «пьяница, прогульщик, склочник, плохой семьянин».

Суворов пошел в одиночку против системы, а такое не прощается, считает депутат. На протяжении 38 лет бывший летчик писал письма, вставал в пикеты, но его задерживали, над ним глумились.

«Борьба длиной в жизнь... Никто из чиновников ни разу не захотел вникнуть в его историю и честно в ней разобраться», — отметил парламентарий.

Борису Суворову больше 80 лет. Он добивается даже не того, чтобы ему выплатили компенсацию за потерянное здоровье, не за то, что стал инвалидом, а просто хочет человеческого участия, но этого за все 38 лет не было ни разу.