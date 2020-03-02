НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Ставший инвалидом летчик из Бурятии 38 лет добивался правды

Источник:
Sibnet.ru
233 0

Бывший летчик из Бурятии Борис Суворов на протяжении 38 лет добивался от бывших работодателей компенсации за потерянное здоровье, но вместо помощи и участия получил клеймо дебошира и склочника, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов в авторской программе.

«Десятилетиями летчик Борис Сергеевич Суворов пытается защитить свое доброе имя. А вокруг, как он говорит, кумовство и клановость. Мне было два года, когда с ним случилась беда, сейчас мне почти сорок, и все это время, оказывается, в Бурятии есть такой никем не замечаемый человек, который бьется за свои честь и достоинство», — сообщил Шаргунов в программе «Двенадцать» на телеканале «Россия 24».

Трагедия произошла в 1982 году, добавил депутат. Перед полетом Суворов просидел в «дежурке» без сна двое суток, вылет откладывали. Он просил разрешения вылететь утром, чтобы экипаж отдохнул. Не разрешили. Во время полета, за штурвалом, на высоте 6,6 тысячи метров у Суворова из-за кислородного голодания произошло кровоизлияние в мозг.

«А дальше ему, ставшему инвалидом, отказали в необходимом лечении и всем остальном, что положено. Человек тяжело болел. В Москву, в Ленинград, в Хабаровск жена возила его за свой счет. Авиапредприятие не помогло материально: ни одной таблетки, ни одного укола, ни одной путевки в какой-либо санаторий. Вычеркнули, вытолкнули как более ненужного», — рассказал парламентарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак работают авиадиспетчеры?

Летчик решил добиваться справедливости и записался на прием к первому секретарю обкома Бурятия. Тогда Суворову задним числом сочинили характеристику: «пьяница, прогульщик, склочник, плохой семьянин».

Суворов пошел в одиночку против системы, а такое не прощается, считает депутат. На протяжении 38 лет бывший летчик писал письма, вставал в пикеты, но его задерживали, над ним глумились.

«Борьба длиной в жизнь... Никто из чиновников ни разу не захотел вникнуть в его историю и честно в ней разобраться», — отметил парламентарий. 

Борису Суворову больше 80 лет. Он добивается даже не того, чтобы ему выплатили компенсацию за потерянное здоровье, не за то, что стал инвалидом, а просто хочет человеческого участия, но этого за все 38 лет не было ни разу. 

Еще по теме
Последнего маршала СССР похоронят под Москвой
Скончался последний маршал Советского Союза
Умер старейший мужчина на Земле
Российские мужчины назвали три главные цели в жизни
смотреть все
Жизнь #О людях #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Завершается амнистия капиталов для россиян
•
Наказание за проституцию предложили отменить в России
•
Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Ловушки» для микропластика установили в горах Алтая
Сибирь 02.03.2020 18:15
Чиновник подавился съеденной во время обыска бумагой. ВИДЕО
Сибирь 02.03.2020 17:07
Мальчика с вросшей в колени гречкой отдадут бабушке
Сибирь 02.03.2020 16:30
Первый укус клеща произошел в Новосибирске
Сибирь 02.03.2020 16:15
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18140
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12082
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
7444
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6053
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Завершается амнистия капиталов для россиян
•
Наказание за проституцию предложили отменить в России
•
Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Приобретенный иммунодефицит у нашей экономики. Нефтяная игла оказалась опасной.

Бухарин

Когда все начиналось, Асад не контролировал и половину территории сейчас не подконтрольной остается лишь...

ANVikulov

они не обманывают а доят россиян 60 руб мобильный банк и 6 руб каждый перевод. Каждый что то переводит...

Saw77

Наши заработанные деньги нам же выдают под проценты..

corrector

втюхивают , их впихивают, ВСУЧИВАЮТ : "Она уже готова, скажите "А" по телефону и она ваша...