Девушки в армии станут героинями реалити-сериала «Солдатки»

Реалити-сериал «Солдатки» выйдет на телеканале ТНТ при поддержке Минобороны России, в нем девушек отправят в армию и покажут, как они справятся с трудностями воинской службы, сообщает пресс-служба канала.

«Это первый проект, снятый в боевой воинской части — съемка ведется без купюр, со множества камер, жизнь казармы видна, как на ладони, а распорядок дня участниц ничем не отличается от жизни и быта настоящих солдат», — говорится в сообщении.

Всего в проекте будет участвовать 12 девушек. По задумке реалити, в каждой серии участниц будут ждать новые испытания. Руководить отрядом «солдаток» будет реальный офицер российской армии, гвардии капитан Казаков. Победительницей станет та девушка, которая сможет пройти службу в армии, не нарушив устав и справившись со всеми тяготами. Дата премьеры «Солдаток» пока не называется.

«Солдатки» содержат в себе элементы и реалити-шоу, и сериальной драматургии. Фабула каждой серии строится вокруг отдельно взятых героинь так, что зритель видит, как меняются девушки, как они реагируют на множество ограничений, физическую нагрузку, занятия. Девушек обучат работать со стрелковым оружием, гранатометами, управлять БТР и метать боевые гранаты.

«В этом проекте все происходит по правде, и именно это заставляет переживать за участниц. В «Солдатках» много романтики, юмора. Это не трагедия сломленных личностей. Командир, в котором они поначалу видят врага, становится наставником — потому что только с его помощью у них есть шанс стать слаженным коллективом. По сути, это борьба с глупой гордыней для каждой из девочек. И магия в том, что участницам хочется дойти до конца, несмотря на трудности», — сказал о проекте креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев.