Иркутянин умер после удара полицейского электрошокером

Полицейский в Иркутске ударил уснувшего в такси 24-летнего мужчину электрошокером, чтобы разбудить, но в результате молодой человек умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщил депутат Думы Иркутска Александр Квасов в ходе слушаний по вопросам работы МВД в городе.

Трагедия произошла ночью 15 февраля. «Парень ехал в такси, ему 24 года, уснул. Водитель не смог его разбудить, подъехал к сотрудникам полиции, те решили разбудить его электрошокером, ударили и он умер», — сообщил Квасов, обращаясь к представителю МВД с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Сотрудник правоохранительных органов от подробных комментариев отказался, подчеркнув, что все полицейские причастные к инциденту уже уволены, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. «Виновность, или невиновность сотрудника определит суд», — резюмировал представитель МВД.