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Иркутянин умер после удара полицейского электрошокером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейский в Иркутске ударил уснувшего в такси 24-летнего мужчину электрошокером, чтобы разбудить, но в результате молодой человек умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщил депутат Думы Иркутска Александр Квасов в ходе слушаний по вопросам работы МВД в городе.

Трагедия произошла ночью 15 февраля. «Парень ехал в такси, ему 24 года, уснул. Водитель не смог его разбудить, подъехал к сотрудникам полиции, те решили разбудить его электрошокером, ударили и он умер», — сообщил Квасов, обращаясь к представителю МВД с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Сотрудник правоохранительных органов от подробных комментариев отказался, подчеркнув, что все полицейские причастные к инциденту уже уволены, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. «Виновность, или невиновность сотрудника определит суд», — резюмировал представитель МВД. 

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Топ комментариев

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...