Омские полицейские пройдут по делу о «подброшенных» наркотиках

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий
возбуждено против сотрудников полиции и Росгвардии в Омске, сообщил депутат
горсовета Омска Дмитрий Петренко со ссылкой на постановление СУ СК.
Возбуждение уголовного дела связано с историей, произошедшей
в декабре 2019 года. Тогда омского музыканта Дмитрия Федорова остановили на
улице сотрудники Росгвардии и при обыске нашли наркотики. Молодого человека
доставили в полицию и задержали на сутки.
После произошедшего, Федоров опубликовал в соцсети
видеообращение, где рассказал, что наркотики ему подбросили. Еще через
несколько дней музыканта нашли мертвым на железнодорожных рельсах.
По данным постановления о возбуждении уголовного дела, в
ходе проверки выяснилось, что Федоров не занимался распространением наркотиков.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий допущены
ряд процессуальных нарушений, при изъятии наркотических средств и оформлении
процессуальных документов», — говорится в документе.
Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных
сотрудников омского отдела полиции №7 и сотрудников регионального управления Росгвардии
по части 1 статьи 286 УК РФ, максимальная санкция статьи предусматривает
лишение свободы сроком до четырех лет.