Омские полицейские пройдут по делу о «подброшенных» наркотиках

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено против сотрудников полиции и Росгвардии в Омске, сообщил депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко со ссылкой на постановление СУ СК.

Возбуждение уголовного дела связано с историей, произошедшей в декабре 2019 года. Тогда омского музыканта Дмитрия Федорова остановили на улице сотрудники Росгвардии и при обыске нашли наркотики. Молодого человека доставили в полицию и задержали на сутки.

После произошедшего, Федоров опубликовал в соцсети видеообращение, где рассказал, что наркотики ему подбросили. Еще через несколько дней музыканта нашли мертвым на железнодорожных рельсах.

По данным постановления о возбуждении уголовного дела, в ходе проверки выяснилось, что Федоров не занимался распространением наркотиков.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий допущены ряд процессуальных нарушений, при изъятии наркотических средств и оформлении процессуальных документов», — говорится в документе.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников омского отдела полиции №7 и сотрудников регионального управления Росгвардии по части 1 статьи 286 УК РФ, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.