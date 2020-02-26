Клип Лободы в образе монстра вызвал отвращение у поклонников

Певица Светлана Лобода выпустила клип на песню «Новый Рим», где предстала в образе пришельца, а поклонники раскритиковали новое видео.

Лобода опубликовала клип во вторник. За сутки он набрал почти полмиллиона просмотров. Но в комментариях пользователи Сети оставили много негативных отзывов.

Зрители написали, что клип вызывает отвращение и отталкивает. Некоторые отметили, что из-за видеоряда появилось отторжение и к песне, которую раньше слушали с удовольствием.

«Новый Рим» снял режиссер Алан Бадоев, знаменитый своими дерзкими и яркими сюжетами. Презентуя клип у себя в Instagram, Бадоев написал: «Слабонервным не рекомендовано».