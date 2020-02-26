Песни Лободы и Лолиты оценили до 2 млн рублей

Музыкант и автор песен Артем Иванов впервые раскрыл сумму гонораров за песни, написанные для артистов, оказалось, что чем известнее исполнитель, тем дороже композиция.

«Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранж (аранжировка), насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы и так далее. Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем — от 200 тысяч до 2 миллионов за один музпроект», — сказал Иванов PeopleTalk.

Артем Иванов чаще всего пишет песни для Светланы Лободы и Лолиты. Например, среди хитов первой — «Парень», «Пуля-дура», «SuperStar».

Автор хитов отметил, что раньше передавал артистом полностью все авторские права на песни, но сейчас, работая со звездами, понимает, что есть вероятность написать хит, поэтому оставляет часть прав за собой.