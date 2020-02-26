Песни Лободы и Лолиты оценили до 2 млн рублей

Музыкант и автор песен Артем Иванов впервые раскрыл сумму гонораров
за песни, написанные для артистов, оказалось, что чем известнее исполнитель,
тем дороже композиция.
«Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач.
Сколько займет времени аранж (аранжировка), насколько вероятна возможность
попадания с этим артистом в топы и так далее. Не существует стандартного
ценника, как в магазине, но в среднем — от 200 тысяч до 2 миллионов за один
музпроект», — сказал Иванов PeopleTalk.
Артем Иванов чаще всего пишет песни для Светланы Лободы и
Лолиты. Например, среди хитов первой — «Парень», «Пуля-дура», «SuperStar».
Автор хитов отметил, что раньше передавал артистом полностью
все авторские права на песни, но сейчас, работая со звездами, понимает, что
есть вероятность написать хит, поэтому оставляет часть прав за собой.