Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года после длительной болезни, сообщило государственное телевидение страны. Информацию о смерти Мубарака также подтвердили в соцсетях члены его семьи.

Экс-президенту в конце января удалили опухоль в желудке, после чего назначили лечение. Незадолго до смерти Мубарака поместили в реанимацию в одном из военных госпиталей после ухудшения здоровья.

Хосни Мубарак пришел к власти в 1981 году. Он правил Египтом 30 лет, в феврале 2011 года Мубарак ушел в отставку после массовых демонстраций граждан. В 2012 году суд приговорил экс-президента к пожизненному заключению по обвинению в причастности к гибели мирных граждан.

В ноябре 2014 года суд снял с Мубарака все обвинения по делу о гибели демонстрантов. Одновременно против него расследовалось несколько уголовных дел по ряду коррупционных скандалов. В итоге по одному из эпизодов его приговорили к трем годам тюрьмы.

В общей сложности политик провел за решеткой шесть лет и вышел на свободу в 2017 году. После выхода на свободу бывший президент вел частный образ жизни и жил с семьей на своей вилле в Каире.