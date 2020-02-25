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Российские звезды показали минусы Америки в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено SarafanPR

Знаменитые актеры снялись в фильме «Гудбай, Америка», где показали неспособность русского человека ужиться в штатах.

Сюжет фильма складывается из нескольких историй русских людей, которые живут в Америке. Виктор едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном.

Совершенно разных на первый взгляд людей объединяет одно — все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

Главные роли исполнили знаменитые артисты — Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Надежда Михалкова, Лянка Грыу, Микаэл Арамян, Ирина Темичева, Елена Валюшкина, Добромир Машуков, Ольга Тумайкина, Екатерина Васильева, Семен Стругачев, Семен Трескунов и другие. Фильм выйдет в широкий прокат 23 апреля.

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Топ комментариев

Алекс555

Придурки. Настанет время и будут думать,как убрать без остатков шрамов и за большие деньги. Обезьяны.

kygear

Макарошки стоят везде одинакова.

лачинов

То есть манипулируя величиной прожиточного минимума можно корректировать размер пенсии.Ох и умные люди...

лачинов

Согласитесь, это их личная дурь и их же проблемы. Вряд ли это достойная тема для принятия каких то законов....

mihty.88

самый лучший вариант сэкономить на тебе