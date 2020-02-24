Онищенко отругал любителей татуировок

Любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов, рисунки на коже следует запретить, так как химические вещества вредны для кожи, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства», — сказал Онищенко в интервью агентству «Говорит Москва».

По его мнению, татуировки — это тяжелое проявление интеллектуального кризиса, который переживает страна. Он считает, что татуировки надо запрещать.

Онищенко напомнил, что нанесение тату небезопасно, так как нарушаются естественные кожные покровы, что может привести к заражению крови.

«Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом», — добавил он.