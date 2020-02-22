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Кристина Асмус назло моралистам искупалась обнаженной

Источник:
Sibnet.ru
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Российская актриса Кристина Асмус сфотографировалась обнаженной в душе и опубликовала откровенную фотографию на своей странице в Instagram.

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» снабдила свой снимок множеством хештегов, которые обыгрывают скандальную сцену в картине. «После "Текста" не отмыться», — подписала публикацию Асмус.

Подписчики актрисы эмоционально оценили фотографию. Одним снимок пришелся по вкусу, они расхвалили фигуру девушки. Другие традиционно раскритиковали поступок звезды, посчитав действия Асмус «вызывающими» и «бессовестными».

Супруг актрисы Гарик Харламов ранее несколько раз публично поддержал ее после критики откровенной сцены в «Тексте». Многие пророчили звездной паре расставание, но шоумен заверил, что их семейному благополучию скандал не угрожает.

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