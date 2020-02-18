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Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк разрешит кредитным организациям использовать данные Федеральной налоговой службы для оценки платежеспособности клиентов, соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Получающие зарплату в «конвертах» заемщики могут столкнуться с тем, что им перестанут выдавать кредиты. Также кредиты для таких граждан могут подорожать, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше. Мера будет стимулировать россиян получать белые зарплаты», — пояснил Аксаков.

Законопроект может быть принят Госдумой весной 2020 года, при этом использование банками данных налоговой службы обсуждалось уже давно. По замыслу авторов инициативы, кредитные организации смогут точнее управлять рисками россиян-заемщиков, не допуская перегрева банковской системы.

Российские банки с осени прошлого года при оформлении кредита рассчитывают для заемщиков показатель долговой нагрузки. Если показатель выше нормативного, то кредит не выдают. Зная точные доходы заемщика, рассчитать верный показатель намного проще.

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Топ комментариев

scorpion2777

Тебя минусуют местные педофилы

Uynachalnica

На какие только обещания не пойдешь, чтобы принятие поправок в конституцию прошло без загвоздок.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.

domanl

Бывают же уроды. Подвесить его за орган и дело с концом.

a-n-atol

люди для них расходный материал, ни чего они для них делать не будут