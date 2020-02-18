Водителя оправдали за пересечение невидимой в снегу разметки

Автолюбитель потратил год, чтобы доказать, что он неспециально ехал по обочине дороги в условиях, когда разметка была скрыта под снегом. В итоге на его сторону встал суд.

Инспекторы ГИБДД в марте прошлого года останавливали водителей на 34-м километре трассы М-8 «Холмогоры» и выписывали штрафы за езду по асфальтированной обочине. На дороге была расчищена от снега одна полоса и гравийная обочина, цитирует «Российская газета» оштрафованного автолюбителя Антона Круглякова.

По словам водителя, разглядеть разметку и понять, что это асфальтированная обочина, было невозможно — дорога была заснежена, кроме того, это участок трассы ремонтировали.

Круглякову выписали штраф в 1,5 тысячи рублей. Он был не согласен, зафиксировал все обстоятельства на видео и написал обжалование. В ГИБДД постановление оставили в силе, тогда водитель пошел в суд.

«Сотрудники ГИБДД не выяснили все обстоятельства, которые имели значение для принятия законного решения. Само постановление вынесено на неполно исследованных доказательствах, в связи с чем не может быть признано законным», — говорится в решении суда. Постановление отменено, а административное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.