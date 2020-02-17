Выявлен первый случай коронавируса среди россиян

Гражданке России на круизном лайнере Diamond Princess диагностировали коронавирус 2019-nCoV, сообщает посольство РФ в Японии на своей странице в Facebook.



Диагноз поставили японские медики, которые обследуют пассажиров судна, стоящего на карантине в порту японского города Иокогама. В ближайшее время россиянку доставят в больницу для лечения.

Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян. Отмечается, что 17 февраля японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования новым вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454.

Источником вируса стал один-единственный носитель — турист из Китая. В сообщении отмечается, что посольство продолжает держать на контроле ситуацию с находящимися на лайнере Diamond Princess россиянами, всего на борту 24 гражданина России.