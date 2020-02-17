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МИД озвучил три условия для улучшения отношений с Европой

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Россия и Европа наладят отношения, когда в Евросоюзе и НАТО откажутся от попыток выстроить безопасность «против России», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Улучшение отношений возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза, сказал замглавы МИД. Во-первых, что касается ЕС, то он должен продемонстрировать большую конкретику в подходе к России.

Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году. «Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», — пояснил РБК Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Во-вторых, НАТО должно перестать фокусироваться на сдерживании России. «Альянс остановил все проекты политического сотрудничества, которые реально улучшали безопасность не только стран-членов Совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах», — указал он.

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Грушко также назвал наращивание военного потенциала НАТО на восточном фланге Европы для защиты от России «бессмысленным расходованием средств», когда «все риски безопасности находятся на южной периферии». Вместо того чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками, продолжается эта мини-холодная война», — заявил он.

В-третьих, Грушко призвал европейские страны проявить больше самостоятельности в подходах к России и не поддаваться влиянию Америки. «Европейцы должны пересмотреть подходы, которые во многом навязывают им США», — сказал он.

По мнению Грушко, дискуссии в рамках Мюнхенской конференции показали, что строительство глобальной безопасности без сотрудничества с Россией бесперспективно. «Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия», — резюмировал дипломат.

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Muzykant

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DeDaBoRoDa

тьфу ты госпади.. какая мерзость!

лачинов

Что вызывает раздражение, так это то, что опять все упирается в деньги. Чем значительней угроза, тем...

muroroa

после статьи дума введёт налог на собственность.

Иркут 69

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