Призывникам начнут выплачивать «зарплату»

Госдума приняла законопроект о выплате ежемесячного денежного довольствия призывникам, а также начислении дополнительных надбавок.

Размер денежного довольствия составит 2 тысячи рублей, сообщается на сайте парламента. Сумма включает оклад, а также ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья и работу с документами, представляющими государственную тайну.

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Закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предусматривает унификацию денежного довольствия призывников, проходящих службу в Вооруженных силах, МЧС и Росгвардии. Кроме того, предусмотрена индексация.

Действие закона в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах, предлагается распространить на граждан, которые попали в армию с 1 января 2019 года. Для других войск и органов срок — 1 января 2020 года.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что принятие нового закона позволит исключить снижение социальной защищенности призывников, а также поможет достигнуть этих показателей для военнослужащих Росгвардии и МЧС.