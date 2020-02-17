НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Призывникам начнут выплачивать «зарплату»

Источник:
Sibnet.ru
183 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Госдума приняла законопроект о выплате ежемесячного денежного довольствия призывникам, а также начислении дополнительных надбавок.

Размер денежного довольствия составит 2 тысячи рублей, сообщается на сайте парламента. Сумма включает оклад, а также ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья и работу с документами, представляющими государственную тайну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинобороны опубликовало уникальные фото полководцев

Закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предусматривает унификацию денежного довольствия призывников, проходящих службу в Вооруженных силах, МЧС и Росгвардии. Кроме того, предусмотрена индексация.

Действие закона в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах, предлагается распространить на граждан, которые попали в армию с 1 января 2019 года. Для других войск и органов срок — 1 января 2020 года.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что принятие нового закона позволит исключить снижение социальной защищенности призывников, а также поможет достигнуть этих показателей для военнослужащих Росгвардии и МЧС.

Еще по теме
Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США
Военные в Бурятии получили новые автоматы Калашникова
Видео отражения воздушной атаки на Дамаск опубликовали в Сети
Офицер выстроил сердце из танков ради возлюбленной. ВИДЕО
смотреть все
Оборона #Армия #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Призывникам начнут выплачивать «зарплату»
•
Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США
•
Госдума обсудит угрозу коронавируса
•
Гражданский брак в РПЦ приравняли к бесплатной проституции
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
Сибирь 16.02.2020 11:58
Смертельная авария произошла на трассе в Кузбассе
Сибирь 15.02.2020 20:59
Участки для тестирования умных перекрестков выберут в Новосибирске
Сибирь 15.02.2020 10:43
Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в заборе
Сибирь 14.02.2020 17:54
Самое популярное
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
20683
Узаконен новый вид охоты для россиян
14447
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
6653
Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка
5150
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Призывникам начнут выплачивать «зарплату»
•
Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США
•
Госдума обсудит угрозу коронавируса
•
Гражданский брак в РПЦ приравняли к бесплатной проституции
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Что вызывает раздражение, так это то, что опять все упирается в деньги. Чем значительней угроза, тем...

лачинов

Когда лечить то будут? А то все одни открытия да способы на уровне лабораторных исследований. Больным...

muroroa

после статьи дума введёт налог на собственность.

DeDaBoRoDa

тьфу ты госпади.. какая мерзость!

Danilon

Самый подлый вид охоты. Пойманные, выращенные медвежата будут ждать момента, когда их просто расстреляет...