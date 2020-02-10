Минобороны опубликовало уникальные фото полководцев

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны, многие снимки из семейных и личных архивов оцифровали и показали впервые.

Проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили европейцев от немецко-фашистских захватчиков.

В новой подборе запечатлены события завершающего этапа войны: полководческие будни, участие в парадах в освобожденных городах, отдых и встречи с союзниками, а также представителями спасенных народов.

Военное ведомство публикует неизвестные ранее документы к 75-летию Победы. Главная цель фотопроекта — защита исторической правды и противостояние попыткам фальсифицировать историю.