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Госдума обсудит угрозу коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Слушания по угрозе коронавируса состоятся в Госдуме в понедельник, 17 февраля. Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

«Считаем правильным тему коронавируса обсудить, тем более вы видите, насколько общество, с одной стороны, напугано этой ситуацией, с другой — не знает, как себя вести. В связи с этим мы постараемся пригласить тех, кто должен дать ответы на эти вопросы», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Председатель Госдумы уточнил, что профильный думский комитет ведет постоянный мониторинг проблемы коронавируса, поддерживая связь с отраслевыми министерствами. Также Володин подчеркнул, что Россия своевременно приостановила авиасообщение с Китаем.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Краевой в ходе выступления в Госдуме заявил, что не исключает масштабного распространения коронавируса в России. В стране было зарегистрировано двое заболевших вирусом 2019-nCoV, оба — граждане КНР.

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